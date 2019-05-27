28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0587
  • 6,7869
  • 250.542
  • 86.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya’da 10 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümü

Antalya’da banyo yaparken fenalaşıp yere düşen ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi ambulansta hayatını kaybetti. Baba oğlunun cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü, banyo yaparken annesinden şampuan istediği esnada fenalaşıp yere düştü. Ev hanımı anne  Huriye Güllü, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Gökalp Güllü’yü ambulansa aldı. Küçük çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti. Gökalp Güllü’nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mobilya ustası baba Göktürk Güllü, oğlunun cenazesini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları telkin etti.  Baba Güllü, oğlunun cenazesinin bulunduğu tabutu gözyaşları içinde cenaze aracına götürdü. Küçük çocuğunun cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
 
Dede Abdülkadir Güllü, torununun duş aldığı sırada yere düştüğünü ve gelininin geçen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA