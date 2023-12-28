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  • Antalya'da 3 aydır gömülü olduğu yerde bulunan Kırgız kadının cenazesi ailesine teslim edildi
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Antalya'da 3 aydır gömülü olduğu yerde bulunan Kırgız kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve cesedi toprağa gömülü bulunan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cenazesi adli tıptan alındı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Antalya'da 3 aydır gömülü olduğu yerde bulunan Kırgız kadının cenazesi ailesine teslim edildi
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Kozhogulova'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Gül Kadircan'a teslim edildi. Kadircan büyük üzüntü yaşadı.

Kırgız kadının cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapmış, polis ekiplerinin araştırması sonucu kadının cesedi dün Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunmuştu. Yakalanan şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.B. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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