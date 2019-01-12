Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geld
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.23'te merkez üssü Antalya Dalaman açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.23'te merkez üssü Antalya Dalaman açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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