Antalya’da 9.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya’da yapılan operasyonda 9 kilo 501 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
- İHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Döşemealtı ilçesi kent girişinde uygulama yapmaya başlayan ekipler, bir otomobilde narkotik köpeği ‘Ben’in yardımıyla 9 kilo 501 gram skunk maddesi, 3 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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