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AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, kendisinin 'Rabia' MHP İl Başkanı Aksoy’un ise 'Bozkurt' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesinin ardından, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, kendisinin ‘Rabia’ MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy’un ise ‘Bozkurt’ işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin MHP ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de işbirliği şeklinde devam edeceği açıklamalarının ardından ittifaka Antalya’daki teşkilatlarından destek geldi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy bir araya gelerek ittifak çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında İbrahim Ethem Taş sosyal medyasından, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’la beraber olduğu, ‘Antalya’mız için biriz, beraberiz’ açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.
 
Fotoğrafta Aksoy’un ‘Bozkurt’, Taş’ın ise ‘Rabia’ işareti yapması gözlerden kaçmadı. Paylaşılan fotoğrafın altına ise ‘Harikasınız başkanlar’, ’15 Temmuz gecesi yan yanaydık, Cumhur İttifakıyla taçlandırdık’, ‘Durmak yok, yola devam’ gibi destek yorumları yazıldı.

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