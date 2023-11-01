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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol

Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin ifadesinde, konuşmasının herhangi bir siyasi amaç taşımadığını iddia ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, şüphelinin Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'nin 100. yıl kutlamalarındaki konuşmasının yer aldığı belirtilmişti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuşma yapan kişinin bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği gibi görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçildiği aktarılan açıklamada, şüpheli E.K'nin 30 Ekim'de yakalanarak hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

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