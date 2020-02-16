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Güncel

Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve yoğun bakıma alınan 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti.

AA16 Şubat 2020 Pazar16:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 16:41

Vatandaşlar tarafından bulunarak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şehmus Özdemir'in, yoğun tedaviye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Hastanede Özdemir'den gelecek iyi haberi bekleyen gencin annesi Sultan Kızılay ve arkadaşları, acı haberi alınca gözyaşı döktü.

"Ne olur yalvarıyorum, bana evlat acısı yaşatmayın, duyun sesimi." diyerek feryat eden Kızılay, şunları söyledi:

"Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için oğluma yardım edin. Tamam sakat olsun ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum."

Kepez ilçesi varyantında 6 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan V.E. ile oğlu K.E. tutuklanmıştı.

"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı öğrenilmişti.

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