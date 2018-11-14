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Antalya'da 'drift' ve 'spin'e 115 bin lira ceza

Antalya'da 'drift' ve 'spin' yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, "drift" veya "spin" yaparak trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücüleri affetmiyor. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.
 
Denetimler devam edecek
 
Öte yandan, Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi içinde araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 07 VJ 275 plakalı otomobilin sürücüsüne 5 bin 200 lira para cezası uyguladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve aracın eksik evrakları ve kusurlarının bulunması nedeniyle 4 bin lira daha eklendi. Toplamda 9 bin 200 lira ceza uygulanan otomobil 60 gün trafikten men edildi.
 
Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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