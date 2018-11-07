Antalya’da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.