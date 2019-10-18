Rasim Demiral (57) kullandığı 15 EK 644 plakalı kamyonet, Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Demiral ile kamyonetteki Hasan Gürgen (50) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gürgen, buradaki müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gürgen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.