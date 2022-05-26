İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3606
  • EURO
    17,5952
  • ALTIN
    973.019
  • BIST100
    2450.84
Güncel

Antalya'da kaza: 22 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

DHA26 Mayıs 2022 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Denizli'den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye– Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.

Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya'ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli'deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye- Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.