Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi AFAD tarafından duyuruldu. Antalya'nın Elmalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'te meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 53.54 km olduğu bilgisine yer verildi.