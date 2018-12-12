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Antalya'da organ ve doku ticaretinden gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'da düzenlenen organ ve doku ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalıştığını belirleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, donör ve alıcı konumundaki 3 kişi serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen S.G. ve İ.A. ise "organ ve doku ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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