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Antalya'da duvara çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde duvara çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Hasan Dönder'in (37) kullandığı 07 L 1051 plakalı otomobil, Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Araçtaki Aynur Dönder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Dönder, otomobildeki Nur Sena (12), Ganimet Dönder ile Nazire Azra Dönder (17) ve Durkadın Yıllık (59) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere sevk edilen yaralılardan Durkadın Yıllık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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