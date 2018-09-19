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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
 
Ekiplerin yaptığı aramada aracın dışına atıldığı belirlenen ve şeffaf poşete sarılı eroin maddesi ile aracın torpido gözünde 10 uyarıcı hap ele geçirildi.
 
Araçta bulunan Z.C.Ç, T.K, E.Ş, T.Y. ve B.S. şüpheli gözaltına alınarak, emniyette götürüldü.

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