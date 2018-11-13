Antalya’da uzman çavuş evinde intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Selimiye Karakolunda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş A.E. Yukarı Pazarcı Mahallesi’ndeki evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan A.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.E.'nin kısa bir süre önce nişanlısından ayrıldığı, bundan dolayı da bunalımda olduğu iddia edildi. A.E.'nin akşam evde beraber olduğu arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

A.E.'nin intihar haberini alan silah arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.