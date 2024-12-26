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Antalya'da yüksek kesimlerdeki kar yağışı devam ediyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Antalya'da yüksek kesimlerdeki kar yağışı devam ediyor
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Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dün yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi de Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe tamamen açıldı.

Yoğun kar nedeniyle dün akşam trafiğe kapatılan Kaş ilçesindeki Kuruovabeli'nde de ulaşım sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.

- ELMALI VE ALANYA'DA KAPANAN YOLLARDA ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulan Elmalı'da vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede kapanan Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, Yılmazlı mahalleleri başta olmak üzere grup yollarını temizleyerek, yeniden ulaşıma açtı.

Alanya ilçesinde ise fırtına, su baskını ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda da çalışma yürüten ekipler, Bademağacı, Gümüşgöze ve Yenice mahallelerinin tıkanan yağmur giderlerini ve büzleri temizleyerek, ulaşımı güvenli hale getirdi.

Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi grup yolunda yine toprak ve taş parçaları düşen yol da greyderle temizlenerek açıldı. Yalçı Mahallesi'nde meydana gelen göçük nedeniyle bozulan yolda dolgu ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

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