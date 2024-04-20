Antalya'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Nazmi K. yönetimindeki 07 AU 0466 plakalı halk otobüsü, Namık Kemal Bulvarı Otogar Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 BNS 212 plakalı halk otobüsü, önündeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüslerde ve araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.