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Antalya'daki yangın sonucunda 60 hektar ormanlık alan küle döndü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 13:19 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:21
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 Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 12 itfaiye aracıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Soğutma çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren helikopterle havadan da destek veriliyor. Yangında, yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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