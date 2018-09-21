Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Titreyengöl mevkisindeki Sorgun Çamlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarım ve sazlık alana sıçradı.