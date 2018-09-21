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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Titreyengöl mevkisindeki Sorgun Çamlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarım ve sazlık alana sıçradı.

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Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 5 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 3 dekar ormanlık alan ile bir dönüm tarım alanı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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