Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Titreyengöl mevkisindeki Sorgun Çamlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarım ve sazlık alana sıçradı.
- AA
Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 5 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.
Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 3 dekar ormanlık alan ile bir dönüm tarım alanı zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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