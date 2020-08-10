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  • Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
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Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, 'turizmin başkenti' Antalya'ya geldi. Rus turistler, 'Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye.' diye konuştu.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 07:05 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 07:05
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.

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