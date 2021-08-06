6 Ağustos 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:21

Türkiye'nin 9 gündür mücadele ettiği orman yangınlarında tüm vatandaşların dua ettiği yağmur sonunda geliyor. Özellikle Antalya Manavgat'ta devam eden yangınla mücadele devam ederken Anltalya'ya yağmur yağması için milyonlarca insan dua ediyor. Peki Antalya'ya yağmur ne zaman yağacak? İşte Antalya 15 günlük hava durumu

ANTALYA'YA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasında yangının etkili olduğu Antalya, Adana ve Isparta gibi illerde cumartesi günü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? İşte Türkiye geneli ve Antalya hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

ANTALYA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, orman yangınları ile mücadelenin devam ettiği Antalya ve çevrelerinde cumartesi günü yerel yağışlar beklendiğini, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar azalacağını belirtti.

Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yangın bölgesindeki hava durumu da kontrolü zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor. MGM Hava Tahmini Uzmanı Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor.

Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.

ANTALYA BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Hava Tahmini Uzmanı Macit, perşembe ve cuma günü de güneyde yüksek sıcaklık beklendiğini belirterek, "Özellikle önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Ancak cumartesi günü hissedilir derecede azalış ile birlikte yerelde özellikle Antalya ve çevrelerinde sağanak yağış da bekliyoruz.

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