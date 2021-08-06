6 Ağustos 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:21

Muğla'nnı birçok ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Muğla hava durumu yoğun olarak takip ediliyor. Özellikle Marmaris, Milas ve Akyaka'da yaşanan yangınlarla mücadele devam ederken Muğla'ya yağmur yağması için milyonlarca insan dua ediyor. Peki Muğla'ya ne zaman yağmur yağacak? İşte Muğla hava durumu 15 günlük

MUĞLA'YA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Muğla'da yangın söndürme çalışmaları devam ederken çaresiz kalan vatandaşlar Muğla'ya yağmur yağması için dua ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yangının da etkili olduğu Antalya, Adana ve Isparta gibi illerde cumartesi günü sağanak yağış beklendiği duyuruldu

Muğla'da ise yakın zamanda yağmur yağması beklenmiyor fakat Cumartesi günü yurt genelinde yağış görüleceği için Muğla'da da hava sıcaklığı 6-8 derece kadar düşecek. İşte Muğla 15 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı öngörülüyor.

MUĞLA HAVA DURUMU (15 GÜNLÜK )

METEOROLOJİ'DEN MUĞLA'YA UYARI

Meteoroloji'den yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6.08.2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35 derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.

Ayrıca perşembe ve cuma günü için beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, orman yangınları ile mücadelenin devam ettiği Antalya ve çevrelerinde cumartesi günü yerel yağışlar beklendiğini, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar azalacağını belirtti.

Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yangın bölgesindeki hava durumunun rüzgarlı olması da kontrolü zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor. MGM Hava Tahmini Uzmanı Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'ya yağmur ne zaman yağacak? İşte 15 günlük hava durumu Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor.

Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.