AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
“AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?” 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ara dönemi vizelerine katılan öğrenciler bu soruların yanıtını arıyor. Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde sınavlara giren bireyler, vizelerden yeterli notu alıp alamadıklarını öğrenmek için AÖF sonuç sorgulama ekranlarını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Nisan Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları...
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınavlarına giren vatandaşlar, Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla bu soruların yanıtlarını arıyor. Daha önce sonuçlar, sınavı rakip eden 3 hafta içerisinde açıklanıyordu. Ancak bu henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF bahar dönemi vize sınanı sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz sonuçları sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Ayrınca AÖF üç ders sınav tarihi de değişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi. Peki, 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberimizin detayları...
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AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Haberimizin detaylarından bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsinz.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Nisan Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanma tarihi düşünüldüğünde, ilgili sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu bağlamda, AÖF sınav sonuçlarının 26 Nisan tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTU
Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:
84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)
77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)
71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)
66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)
61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)
56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)
50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)
46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)
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