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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

“AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?” 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ara dönemi vizelerine katılan öğrenciler bu soruların yanıtını arıyor. Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde sınavlara giren bireyler, vizelerden yeterli notu alıp alamadıklarını öğrenmek için AÖF sonuç sorgulama ekranlarını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Nisan Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları...

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınavlarına giren vatandaşlar, Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla bu soruların yanıtlarını arıyor. Daha önce sonuçlar, sınavı rakip eden 3 hafta içerisinde açıklanıyordu. Ancak bu henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF bahar dönemi vize sınanı sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz sonuçları sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Ayrınca AÖF üç ders sınav tarihi de değişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi. Peki, 2019 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberimizin detayları...

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AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin detaylarından bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsinz.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Nisan Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanma tarihi düşünüldüğünde, ilgili sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ NEDİR?
 
AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika süre verildi. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde gerçekleştirildi.

25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.

Bu bağlamda, AÖF sınav sonuçlarının 26 Nisan tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?
 
Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir. 
 
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
 
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
 
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
 
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)

77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)

71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)

66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)

61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)

56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)

50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)

46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ NEDİR?
 
Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.

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