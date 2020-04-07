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Araba traktöre çarptı, üç kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA07 Nisan 2020 Salı 10:39 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:39
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Naim Turan'ın kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, D 400 kara yolunun Örnek Mahallesi geçişinde aynı yönde ilerleyen Ahmet Deniz’in kullandığı 01 D 7495 arkasında pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

Otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarparak durduğu kazada, devrilen traktör ise ters döndü. Kazada her iki sürücü ile traktörde bulunan Bekir Deniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaralıyı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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