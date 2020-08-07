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Arabanın lastiğini patlatıp, tamirciye giden adamı gasp ettiler

Adana'da, 2 şüpheli Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatarak araç torpidosunda bulunan 43 bin TL'yi çalıp, kaçtı. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, güvenlik kameralarından soyguncuların kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 17:17
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Olay, Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bozduran Ercan Söğüt aldığı 43 bin TL'yi aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra 2 şüpheli, Söğüt'ün aracının lastiğini patlatıp, yanına gelerek, 'Arabanın lastiği patlamış' dedi. Daha sonra Söğüt, aracının lastiğini yaptırmak için tamirciye geldi. Bu sırada Söğüt'ü takip eden şüpheliler, bir anlık dalgınlığından faydalanıp torpidoda bulunan 43 bin TL'yi aldı ve kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Ercan Söğüt polisi aradı. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, güvenlik kameralarından soyguncuların kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

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