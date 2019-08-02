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Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman? Arabuluculuk şartları nelerdir?

Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman? Arabuluculuk şartları nelerdir? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada arabuluculuk sınavının 24 Kasım tarihinde yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından arabuluculuk hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Arabuluculuk başvuruları ve sınavı hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman? Arabuluculuk şarları nelerdir? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Arabuluculuk başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp internet adresi üzerinden yapılabilecek. Arabuluculuk sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 

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ARABULUCULUK SINAVI 2019 NE ZAMAN? 
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Ayrıca; 2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmakta. 
 
ARABULUCULUK SINAVI NERELERDE YAPILACAK?
Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. 
 

 
 
ARABULUCULUK ŞARLARI NELERDİR?
Arabuluculuk sınavına başvuracakların; 
 
1) Türk vatandaşı olmak, 
 
2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 
 
3) Tam ehliyetli olmak, 
 
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 
 
6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.
 
ARABULUCULUK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

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