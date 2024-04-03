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Araç ağaca çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
Araç ağaca çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AS 5259 plakalı otomobil, Ağaçlı Yol olarak da bilinen Mithatpaşa Caddesi'nde önce bir araca ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılardan sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki yaralanan diğer kişi ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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