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Araç dere yatağına devrildi, bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:20 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:20
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Alınan bilgiye göre, Beytullah Öz'ün (62) kullandığı 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Abdi Yakut (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sürücü Öz ve Ahmet Özdemir, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakut'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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