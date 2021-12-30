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Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya'da otomobilin motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:48
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşaköşkü Mahallesi'nde öğrenciler kursa giderken bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Durumu öğretmenlerine ileten öğrenciler, ardından otomobilin ön camına "Dikkat arabanın ön tarafında motorun içinde kedi var." yazılı notu bıraktı.

Akşamüstü hala aracın park edilen yerde olduğunu gören öğretmenler, 112 çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç sahibine ulaşarak motor kaputunu açtırdıktan sonra kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler, vatandaşlara, soğuk kış günlerinde motor kısmına giren hayvanlar için araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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