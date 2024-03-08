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Aracının önünde cansız bedeni bulunan kişinin selektör tartışmasında öldürüldüğü ortaya çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından ayrıldıktan sonra yol kenarında aracının önünde bıçaklanmış cesedi bulunan Erkan Arman'ın (52) öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Arman'ın trafikte selektör yapması sebebiyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili daha önce 2 de kişi tutuklanmıştı.

DHA8 Mart 2024 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Aracının önünde cansız bedeni bulunan kişinin selektör tartışmasında öldürüldüğü ortaya çıktı
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Olay, 21 Şubat gecesi D-650 yolunun Geyve ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında içki içip eğlendikten sonra ayrılan Erkan Arman, yol kenarında otomobilinin yanında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Arman'ın öldüğü belirlendi. Arman'ın bıçaklandığı ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan ve saklanan Kerem A. (24) ile S.Y. (31) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kerem A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten polis, olaya karıştığı düşünülen Hakan B.'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T.'yi (36) de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

8 GÖZALTI DAHA

Soruşturmayı sürdüren polis, olaya karışan H.B. (24) ve E.G. (35) ile yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheliyi daha dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

TRAFİKTE SELEKTÖR TARTIŞMASI

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Erkan Arman'ın alkollü olarak eğlence mekanından ayrıldıktan sonra trafikte selektör yaparak ilerlediği ve bu sebeple otomobilinin önü kesilerek durdurulduğu, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

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