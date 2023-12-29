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Araçta silah parçaları ele geçirildi

Adana'da hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Araçta silah parçaları ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında hafif ticari araçta silah parçaları taşındığını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 7 bin 175 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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