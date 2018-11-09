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Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 kişi operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır."

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