Aralarında Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu ''ihaleye fesat karıştırma'' davasında yeni gelişme

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar katılmadı, avukatlar ise hazır bulundu.

Avukatı eşliğinde dün ifade verdiği belirtilen Çerçioğlu'nun, ihalelerdeki sorumlulukların kendisine ait olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Duruşma, eksik evraklar ve savunmaların tamamlanması için 26 Mart'a ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye ilişkin açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.