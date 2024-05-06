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  • Aralarında sözde yöneticiler de var... 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Güncel

Aralarında sözde yöneticiler de var... 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

DHA6 Mayıs 2024 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Aralarında sözde yöneticiler de var... 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız" denildi.

  • PKKli teröristler
  • hava harekatı
  • Irak kuzeyi

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