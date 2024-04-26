İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5548
  • EURO
    34,9631
  • ALTIN
    2444.38
  • BIST100
    9716.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arama yapan polis bu manzarayla karşılaştı! Siyasi parti merkezi değil PKK karargahı gibi
Güncel

Arama yapan polis bu manzarayla karşılaştı! Siyasi parti merkezi değil PKK karargahı gibi

Mahkeme kararıyla DEM Parti Batman il binasında arama yapan polis, adeta terör örgütü PKK karargâhı ile karşılaştı. Raflarda örgüt yayınlarının, duvarda terörist fotoğraflarının asılı olduğu tespit edildi.

Sabah26 Nisan 2024 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Arama yapan polis bu manzarayla karşılaştı! Siyasi parti merkezi değil PKK karargahı gibi
ABONE OL

Batman'da polis, DEM Parti İl Başkanlığı binasında mahkeme kararıyla arama yaptı. Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt karargâhıyla karşılaştı. Fotoğraflarda DEM Partililerin, öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe bile oluşturduğu ortaya çıktı. Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.

HDP'nin kapatılması davası kapsamında Kandil talimatıyla yeniden yapılanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını DEM Parti olarak duyurmuştu. Türkiye genelinde yapılanan partinin il başkanlıkları binalarını adeta örgüt karargâhına çevirdiği ortaya çıktı. Batman'da parti binasında yasaklı yayınların bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından DEM Parti il binasında PKK/KCK terör örgütüne ilişkin suç unsurlarının tespitine yönelik arama kararı verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis ekipleri, verilen arama kararına istinaden Batman İl Başkanlığı binasında arama yaptı. Sabah'ın haberine göre, DEM Parti il binasına giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta PKK temsilciliği ile karşılaştı.

Parti il teşkilat binasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri duvarlarda asılı halde bulundu. Bunun yanında örgüt içerisinde faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yer aldığı fotoğraf köşesine rastlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağırılan Batman DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik gözaltına alındı. Tekik daha sonra adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.