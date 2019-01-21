Aranan 2 DHKP-C'li terörist İstanbul’da yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanıyor.

DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.