Aranan 2 DHKP-C'li terörist İstanbul’da yakalandı
İstanbul’da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
- İHA
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanıyor.
DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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