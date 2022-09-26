İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4635
  • EURO
    17,8038
  • ALTIN
    964.11
  • BIST100
    3260.15
Güncel

Aranan 262 kişi kıskıvrak yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 13-20 Eylül tarihleri arasındaki operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 262 kişi yakalandı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, söz konusu tarihler arasında kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, "hırsızlık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan ve 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, Sincan ilçesinde yakalanarak Sincan L1 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 254 kişi yakalandı.

- Mamak ve Şereflikoçhisar'da da 7 kişi yakalandı

Mamak ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen ve üst araması yapılan 3 kişide, 9,7 gram sentetik uyuşturucu madde, 0,96 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şereflikoçhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araç ile yolcu otobüsünde de şüpheli hareketler sergileyen 4 kişi yakalandı. Araçlarda yapılan aramalar ve 4 şüphelinin üst aramaları sonucu, 5 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram kubar esrar, uyuşturucu nitelikle hap, 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 7 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.