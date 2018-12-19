Aranan iki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Tarsus'ta ailelerinin haber alamadığı ve kayıp başvurusunda bulunduğu 2 gencin cansız bedeni, su kanalına düştükleri otomobilin içinde bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göne, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Kadir Yıldırım ve Mustafa Karakaş, oğulları ve birbirleriyle arkadaş olan Doğan Yıldırım (26) ve Hasan Karakaş'ın (28) iki gündür kayıp olduklarını bildirdi.
Hakan Bulut'un haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmada, gençlerin kullandığı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde bulunan su kanalının içine düştüğünü belirledi.
Vinç yardımı ile araç su kanalından çıkarıldı. Kaybolduğu bildirilen Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş'ın cesetleri araç içerisinde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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