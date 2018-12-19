Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aranan iki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Tarsus'ta ailelerinin haber alamadığı ve kayıp başvurusunda bulunduğu 2 gencin cansız bedeni, su kanalına düştükleri otomobilin içinde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göne, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Kadir Yıldırım ve Mustafa Karakaş, oğulları ve birbirleriyle arkadaş olan Doğan Yıldırım (26) ve Hasan Karakaş'ın (28) iki gündür kayıp olduklarını bildirdi.
 
Hakan Bulut'un haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmada, gençlerin kullandığı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde bulunan su kanalının içine düştüğünü belirledi.
 
Vinç yardımı ile araç su kanalından çıkarıldı. Kaybolduğu bildirilen Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş'ın cesetleri araç içerisinde bulundu.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA