İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32
  • EURO
    34,9399
  • ALTIN
    2400.29
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Aranan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Yolcu otobüsü ile Muğla'dan, Ankara'ya giden ve iş yeri soymaktan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile aranan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandı.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
Aranan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bayram dolayısı ile yaptıkları denetimde Muğla'dan, Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta bulunan yolcuların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler M.İ.'nin 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • hapishane kaçak
  • yakalama Afyonkarahisar
  • jandarma operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.