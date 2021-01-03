Araştırma: Türkiye ve AB'de beş kişiden biri gürültüden rahatsız

03 Ocak 2021 Pazar 09:52 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 09:52

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve AB dışı Avrupa ülkelerinde çevreden gelen seslerden rahatsız olan ve şikayet eden insanlarla ilgili yaptığı araştırmada 2019 yılı verilerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Brexit kararıyla AB’den çıkan İngiltere ve 27 AB ülkesinde yapılan araştırmada nüfusun yüzde 17,3’ünün şehir trafiği, sokak ve caddelerdeki ses kirliliği ve komşuların yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirtildi.

KIRSAL KESİMDE ON KİŞİDEN BİRİ ŞİKAYETÇİ

Araştırmaya göre AB ülkeleri ve İngiltere’de şehirde yaşayan kişilerin yüzde 24,1’inin gürültüden rahatsız olduğu bildirilirken kırsal bölgelerde yaşan kişilerin 10,4’ü gürültüden rahatsız olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre, 28 ülke içerisinde gürültüden en fazla şikayetçi olan ülkeler ise Malta, Almanya ve Hollanda oldu. Malta, Almanya ve Hollanda’da her dört kişiden biri şehir trafiği, sokak ve caddelerdeki ses kirliliği ve komşuların yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu söyledi.

MALTA, ALMANYA VE HOLLANDA EN ŞİKAYETÇİ ÜLKELER

İstatistik Ofisi’nin araştırmasında gürültüden en çok şikayet eden ülke bir önceki yıl olduğu gibi yine Malta oldu.

Nüfusu yaklaşık 500 bin olan ada ülkesinde yaşayan kişilerden yüzde 28,3’ü şehir trafiği, sokak ve caddelerdeki ses kirliliği ve komşuların yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirtirken bu oran Hollanda’da 26,6, Almanya’da ise 26,1 oldu.

AB’DE EN AZ ŞİKAYETÇİ İRLANDA, AB DIŞINDA KUZEY MAKEDONYA

İstatistik Ofisi’nin çalışmasında gürültüden en az şikayet eden AB ülkesi İrlanda oldu. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip ülkede çalışmaya katılan kişilerin sadece yüzde 8,2’si gürültüden şikayet ettiğini bildirdi. Yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusuyla Kuzey Baltık ülkesi Estonya da İrlanda ile aynı oranda şikayet oranıu bildirirken Bulgaristan halkı yüzde 8,9 ile gürültüden en az şikayet eden üçüncü ülke oldu.

TÜRKİYE’DE 100 KİŞİDEN 17’Sİ ŞİKAYETÇİ

Avrupa İstatistik Ofisi’nin AB ülkeleri dışındaki Avrupa ülkeleri araştırmasında ise Türkiye de yer aldı. Türkiye’de yaşayan kişiler göz önüne alınarak yapılan araştırmada kişilerin yüzde 17’sinin şehir trafiği, sokak ve caddelerdeki ses kirliliği ve komşuların yaptığı gürültüden ses kirliliğinden şikayetçi olduğu açıklandı.

EN ÇOK TEK YAŞAYANLAR RAHATSIZ

Yapılan araştırmada tek yaşayan kişilerin aile evi, evli, çocuklu ya da ev arkadaşıyla yaşayanlardan daha fazla olduğu bildirildi. Tek yaşayan kişiler yüzde 20,8 oranında şikayet bildirirken evli çiftlerde bu oran 17,8, evli ve en az bir çocuklu ailelerde ise bu oran 15,5 oldu. Ev arkadaşıyla yaşayanlar ise en az şikayet eden grup oldu.

65 yaş ve altında yalnız yaşayan kişilerin en az 25,2'si gürültüden şikayet ederken, 65 yaş ve üzerinde bu oran 14,9 olarak kayıtlara geçti.