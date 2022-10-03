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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA3 Ekim 2022 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, 2 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler köyünde akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö'ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı.

Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti. Kız kardeşleri M.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Yaralı M.Ö ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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