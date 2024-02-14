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Güncel

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdükten kısa süre sonra yakalanan katil zanlısı Cemal Yıldız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

IHA14 Şubat 2024 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Olay, önceki gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Yıldız (58) isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt'a (26) tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne-oğul, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KAÇAN KATİL ZANLISI 3 SAATTE YAKALANDI

Olay sonrası kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Cemal Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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