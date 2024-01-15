Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.