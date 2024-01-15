İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0403
  • EURO
    32,9724
  • ALTIN
    1983.15
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek
Güncel

Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek
ABONE OL

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.