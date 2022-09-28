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Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 02:38 - Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

- AFAD SAAT 20.30'A KADAR 29 ARTÇI DEPREM KAYDETTİ

AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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