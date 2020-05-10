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Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İHA10 Mayıs 2020 Pazar 09:48 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:48
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Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan’da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Batı’da bahar havası yaşanırken, Doğu’da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan’da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar, ’’Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız.’’

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