Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ardahan'da Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Dervişbey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Dervişbey Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler ve salavatlar eşliğinde kaplamasından açılarak sergilendi.
 
Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in görüntüsünü çekmeye çalıştı, bazıları ise dokunmak istedi.
 
Cami imam hatibi Levent Tekçe, Sakal-ı Şerif'i yılın belirli günlerinde cemaate gösterdiklerini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA