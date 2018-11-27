Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a karşı operasyon düzenlendi
Ardahan'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.
- AA
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ardahan'da bazı evlere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir kişi PKK/KCK'nın, bir kişi de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından savcıya ifade veren şüpheliler Emre H. ile Volkan B. tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan şüpheliler, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.