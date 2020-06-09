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  • Ardahan'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
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Ardahan'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA09 Haziran 2020 Salı 20:38 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 20:38
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Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla yakalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli S.İ. ile bu kurumla bir bağlantısı bulunmayan E.Ö. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.İ. ile E.Ö. tutuklandı. C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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