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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:53
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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun kenarında bulunan bir ahırın üzerine kaya düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güvenlik güçlerince önlem alınan yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Geçen yıl meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki iş yerlerinin boşaltılması sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, bölgede inceleme yaptı.

Toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri alan yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu
  • heyelan
  • ulaşım

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